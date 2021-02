Usa, Pelosi annuncia commissione inchiesta su assalto a Congresso

ansa

La presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha affermato che il Congresso statunitense istituirà una commissione "esterna e indipendente" per indagare sull'attacco del 6 gennaio al Campidoglio di Washington compiuto dai sostenitori dell'ex presidente Donald Trump. In una lettera ai parlamentari e diffusa alla stampa, Pelosi ha affermato che la commissione si ispirerà all'inchiesta sull'11 settembre 2001 a New York e al Pentagono.