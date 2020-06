Usa, passa alla Camera il progetto di riforma della polizia

La Camera Usa, a maggioranza democratica, ha dato il via libera a un progetto di riforma della polizia per combattere la discriminazione razziale e l'eccessivo uso della forza. La misura, proposta dopo la morte di George Floyd, è stata approvata con 236 voti a favore e 181 contrari, ma non ha alcuna chance di passare in Senato, dove la maggioranza è repubblicana. In ogni caso, Trump ha già minacciato di porre il veto.