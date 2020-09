Usa, pacco con sostanza velenosa indirizzato a Trump

Gli agenti federali statunitensi hanno intercettato un pacco indirizzato al presidente americano Donald Trump, contenente ricina. Sono stati effettuati due test per confermare la presenza della sostanza velenosa. Tutte le lettere e i pacchi che arrivano alla Casa Bianca sono sottoposti a screening in un sito separato dalla sede della presidenza americana. La ricina è una proteina naturale altamente tossica, usata anche in alcuni attacchi terroristici.