Usa, ordigno trovato vicino al Congresso

Un dispositivo esplosivo improvvisato è stato rinvenuto vicino al Congresso. Lo riporta Nbc, sottolineando che non è ancora chiaro dove esattamente sia stato trovato. Nel frattempo sempre a Washington è stata evacuata la sede del partito democratico per un pacco sospetto. Intanto proseguono gli scontri tra sostenitori di Trump e agenti a Capitol Hill. Diversi poliziotti sono rimasti feriti: uno è stato portato in ospedale.