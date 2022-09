Usa, oligarca russo incriminato per aver violato sanzioni

L'oligarca russo Oleg Deripaska, patron del gigante dell'alluminio Rusal, è stato incriminato per aver violato sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti.

Lo riferiscono fonti informate alla Cnn. L'accusa per Deripaska è di aver violato l'International Emergency Economic Powers Act. L'oligarca, riferiscono le fonti, al momento non è in custodia della polizia. Il re dell'alluminio era stato sanzionato anche dall'Unione europea.