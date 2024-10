Ok Usa a Italia per acquisto sistemi d'attacco elettronico

Il Dipartimento di Stato Usa ha dato il suo ok a un trio di vendite militari estere che vedrebbero l'Italia mettere in funzione sistemi di attacco elettronico per un valore di 680 milioni di dollari, l'India spendere 175 milioni di dollari in siluri e la Romania accendere un sistema radar da 110 milioni di dollari. Roma sembra essere sul mercato per il sistema di missione Electronic Attack (EA)-37B realizzato da Bae Systems, ovvero i radar, i crittografi, i terminali, ecc. che costituiscono il cervello dell'aereo EA-37B Compass Call dell'aeronautica militare statunitense, basato su un Gulfstream G550 altamente modificato.