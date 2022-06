Usa: ok della Camera alla stretta sulle armi, ma nessuna chance in Senato

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, a maggioranza democratica, ha approvato il "Protecting Our Kids Acts", un ampio pacchetto che prevede pesanti restrizioni per quanto riguarda le armi da fuoco.

I voti a favore sono stati 223, i contrari 204. La misura, che include fra l'altro l'aumento dell'età per l'acquisto di armi semiautomatiche, non ha però alcuna possibilità di essere approvata dal Senato, dove i democratici non hanno i voti sufficienti.