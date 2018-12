Usa, occulta in giardino i corpi dei due figli: arrestato 49enne

Uno statunitense di 49 anni, Elwyn Crocker, è stato arrestato in Georgia dopo il ritrovamento dei cadaveri dei suoi due figli nel giardino di casa. La polizia era andata a casa di Crocker per accertarsi delle condizioni della figlia Mary, 14 anni, dopo aver ricevuto una telefonata in cui si avvertiva che la ragazza sembrava sparita da ottobre. L'uomo al momento è accusato di occultamento di cadavere e crudeltà nei confronti di bambini.