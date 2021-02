Usa, Ocasio-Cortez: "Io, vittima di abusi sessuali"

Amanda Gorman sempre più superstar: la 22enne poetessa dell'Inauguration Day di Joe Biden ha firmato un contratto con Img, una delle più importanti agenzie di modelle del mondo. La ragazza afro-americana, che il 20 gennaio ha recitato la sua poesia "The Hill We Climb" sui gradini del Capitol di Washington diventando immediatamente il fenomeno della giornata, è adesso rappresentata da una squadra che si impegnerà a costruirne il profilo attraverso sponsorizzazioni e opportunità editoriali. D'altro canto nel giorno dell'insediamento è stata fotografata con ex presidenti e celebrità e ha ricevuto i complimenti a distanza da vip dell'entertainment. Amanda è già apparsa su "Good Morning America" e nel salotto tv di Anderson Cooper alla Cnn. E due suoi libri che usciranno in settembre sono svettati in testa alla classifica dei bestseller di Amazon. Senza contare che i suoi seguaci sui social da poche migliaia sono diventato milioni.