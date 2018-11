Usa, Obama: "In elezioni Midterm è in gioco il carattere del Paese"

Per l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, con le prossime elezioni di Midterm "è in gioco il carattere del nostro Paese, i suoi valori". Obama è intervenuto anche in Indiama per appoggiare il senatore Joe Donnelly, nonostante il candidato dem abbia irritato molti per alcune posizioni vicine a quelle di Donald Trump, come per esempio sul muro con il Messico.