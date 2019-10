Usa, Nyt: un secondo 007 valuta denuncia contro Trump

Un secondo dirigente dell'intelligence allarmato dall'interazione di Donald Trump con l'Ucraina sta valutando se formalizzare una propria denuncia come "whistleblower" (informatore protetto dalla legge) e testimoniare al Congresso. Lo scrive il New York Times, spiegando che si tratta di una persona con informazioni più dirette rispetto alla prima "talpa" che ha accusato il tycoon di usare il suo potere per far indagare in Ucraina i Biden,