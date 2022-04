Usa, Nyt: "Figura di alto profilo a Kiev ma non saranno Biden o Harris"

L'amministrazione Usa sta valutando l'invio a Kiev di una "figura di alto profilo".

Lo riferiscono fonti informate al New York Times. E' altamente improbabile, sottolineano le fonti, che si tratti di Joe Biden o Kamala Harris poiché per garantire la sicurezza del presidente o della sua vice in una zona di guerra dovrebbe essere dispiegato un dispositivo enorme, che vedrebbe in campo una quantità insostenibile di forze e mezzi americani. Ma è possibile che si pensi ad un ministro del governo o un alto funzionario militare.