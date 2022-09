Usa, nuove sanzioni contro il commercio di petrolio dell'Iran

Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro società sospettate di essere coinvolte nel commercio del petrolio iraniano, tra cui due aziende cinesi.

Lo ha annunciato il vice portavoce del Dipartimento del Stato americano, Vedant Patel, precisando tuttavia che le misure non hanno a che vedere con la repressione violenta delle proteste in Iran, ma erano state già decise dal dipartimento del Tesoro americano. Le sanzioni hanno colpito anche broker e società di copertura di Teheran negli Emirati Arabi Uniti, a Hong Kong e in India.