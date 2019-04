Usa, nuova allerta farmaci per pressione: ritiro lotti "Losartan"

Nuova allerta medicinali anti pressione alta: dopo mesi di ritiri e richiami dal mercato di vari farmaci a base di "sartani", è stato annunciato in Usa il ritiro di alcuni lotti di "Losartan". Lo afferma l'azienda produttrice, la Torrent Pharmaceuticals Limited. Come per gli altri farmaci contro l'ipertensione anche in questo caso sono state ritrovate tracce di impurità possibilmente cancerogene.