Usa, nulla di fatto sullo shutdown dopo il nuovo incontro

Nulla di fatto dopo l'ennesimo incontro tra i rappresentanti dell'amministrazione Trump e quelli del Congresso americano nel tentativo di trovare un accordo che ponga fine allo shutdown. Il vicepresidente Mike Pence ha parlato di "piccolissimi passi" mentre il presidente ha twittato: "Non molti progressi". Pence ha ribadito come Trump non intenda arretrare sulla richiesta di 5,7 miliardi di dollari per il muro col Messico.