Usa: non permetteremo a Teheran di sviluppare una capacità nucleare

Ci sono ancora "alcuni punti da chiarire nel quadro dei negoziati per il rilancio dell'accordo sul nucleare iraniano: questo non significa che il nostro impegno stia venendo meno, ma c'è ancora del lavoro da fare sul piano diplomatico".

Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby. "Non permetteremo all'Iran di sviluppare una capacià' nucleare, e continuiamo a ritenere che il modo migliore per raggiungere questo obiettivo sia la diplomazia", ha aggiunto.