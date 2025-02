Ministero Giustizia Usa: archiviare accuse corruzione contro sindaco Ny

Un alto dirigente del dipartimento di Giustizia, Emil Bove, ha ordinato all'ufficio del procuratore per il distretto meridionale di New York di chiedere l'archiviazione delle accuse di corruzione contro il sindaco di New York Eric Adams. Lo riferiscono i media Usa. Se un giudice dovesse approvare la richiesta per tutti e cinque i capi d'imputazione, il sindaco potrebbe condurre la campagna per la rielezione senza il rischio di un processo o di una condanna. La mossa solleva interrogativi sulla gestione della giustizia sotto Trump e mette in dubbio l'indipendenza dei procuratori federali.