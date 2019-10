Usa: "Nessun ritiro dalla Siria, redistribuzione di 100 soldati"

La decisione di Donald Trump di ritirare i soldati statunitensi di stanza in Siria vicino alla frontiera con la Turchia riguarda solo fra 50 e 100 membri delle forze speciali, che saranno "ridispiegati in altre basi" all'interno del Paese. Lo dichiara un alto responsabile Usa, assicurando che "non si tratta di un ritiro dalla Siria" e che il ridispiegamento non rappresenta in nessun caso "una luce verde" a un'offensiva militare turca.