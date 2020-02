Usa, nello Utah poligamia non è più reato: prevista solo una multa

Bigamia e poligamia non sono più un reato penale da punire col carcere ma una semplice infrazione da sanzionare con una multa fino a 750 dollari. E' quanto prevede una nuova legge varata all'unanimità dal Senato dello Utah, uno degli stati americani in cui vive una delle più grandi comunità di mormoni, religione che in passato ha ammesso la poligamia. Fino ad oggi si trattava di un reato punito con la reclusione da 5 a 15 anni.