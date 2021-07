Usa, nel weekend del 4 luglio 400 sparatorie e oltre 150 morti

Nel weekend del 4 luglio, festa dell'Indipendenza negli Stati Uniti, circa 150 persone sono rimaste uccise in conflitti a fuoco. Oltre 400 sparatorie in tutto il Paese, concentrate in larga misura nelle grandi città. I dati si riferiscono ad un periodo di 72 ore che va da venerdì a domenica e secondo l'ente che li ha forniti, il Gun Violence Archive, sono ancora in evoluzione e verranno aggiornati.