Usa negano estradizione moglie diplomatico americano, Londra delusa

E' scontro tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Il governo americano ha negato l'estradizione di Anna Sacoolas, la moglie di un diplomatico americano accusata di aver investito e ucciso un 19enne in un incidente in Inghilterra. La donna, che è rientrata in Usa invocando l'immunità, non era abituata alla guida a sinistra: quando ha investito il giovane correva a velocità sostenuta sulla corsia sbagliata. Londra si è detta delusa e valuta altre opzioni.