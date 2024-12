L'ex speaker della Camera Nancy Pelosi è stata ricoverata in ospedale in Lussemburgo dopo aver riportato un infortunio durante un viaggio con una delegazione del Congresso per celebrare l'80esimo anniversario della Battaglia delle Ardenne. A dichiararlo è stato l'addetto stampa della Pelosi. L'ex speaker "sta ricevendo cure eccellenti", si legge nel comunicato, "ma non potrà partecipare agli eventi ufficiali a cui era stata invitata".