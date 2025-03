Usa, altri 8 morti in Kansas a causa tempesta: totale sale ad almeno 26

Almeno 26 persone sono state uccise da una tempesta che ha colpito gran parte degli Stati Uniti. Sabato pomeriggio, il Missouri aveva registrato più vittime di qualsiasi altro Stato. Le autorità affermano che è stato colpito da tornado sparsi durante la notte che hanno provocato almeno 12 morti. L'Arkansas e il Texas hanno registrato tre vittime ciascuno a causa del maltempo mentre otto persone sono decedute in Kansas. I forti venti e la siccità hanno anche aumentato il rischio di incendi. In Oklahoma, quasi 300 case sono state danneggiate o distrutte. Il Centro di previsione delle tempeste ha designato la giornata come "ad alto rischio" di maltempo, soprattutto nel profondo sud. Il maltempo interessa una zona abitata da 100 milioni di persone.