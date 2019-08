Usa, morte di Eric Garner: licenziato l'agente accusato di averlo soffocato

E' stato licenziato il poliziotto accusato di aver soffocato Eric Garner, l'afroamericano morto a New York dopo un tentativo di arresto in cui era stato trattenuto per il collo. Il caso risale al 2014 e fu tra quelli che catalizzarono l'attenzione del movimento popolare di protesta #BlackLivesMatter contro le violenze razziste della polizia. Ad annunciare il licenziamento è stato il capo della polizia newyorkese, James O'Neill.