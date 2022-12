Siria, monito Usa a Turchia contro operazioni nel Nordest

Gli Usa hanno ammonito la Turchia sui rischi di operazioni militari nel Nordest della Siria, pur sostenendo il suo diritto di difendersi.

"Non vogliamo vedere operazioni militari condotte nel Nordest della Siria - ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby - che mettono i civili in una situazione di rischio più grande di quello in cui già si trovano, mettendo in pericolo le nostre truppe e il nostro personale in Siria, o la nostra missione contro l'Isis".