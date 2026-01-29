Usa, il Partito democratico ai suoi deputati: "Non andate a Minneapolis"

I vertici del Partito democratico alla Camera dei rappresentati americana hanno sconsigliato ai deputati di viaggiare in Minnesota per sostenere i manifestanti che protestano contro le operazioni dell'Agenzia federale per il controllo delle dogane e l'immigrazione (Ice). La raccomandazione è contenuta in una e-mail interna ottenuta dal sito d'informazione Axios. L'indicazione è stata inviata lunedì 26 gennaio agli uffici dei deputati da un collaboratore del leader della minoranza democratica alla Camera Hakeem Jeffries, che ha invitato i colleghi a restare nei propri distretti per partecipare alle "giornate d'azione" locali anziché spostarsi a Minneapolis o Saint Paul. Il timore è di mettere sotto pressione le risorse locali, incluse forze dell'ordine e infrastrutture, in un momento di forte tensione nella città.