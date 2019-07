Usa, Michelle Obama contro Trump: "La diversità fa l'America"

L'ex first lady Michelle Obama ha commentato per la prima volta indirettamente i tweet razzisti del presidente americano Donald Trump contro le quattro deputate dem progressiste e di colore. "Quello che davvero rende grande il nostro Paese è la diversità. Sia che siamo nati qui o che cerchiamo rifugio qui, c'è posto per tutti noi. Non è la mia o la tua America, ma la nostra America", ha affermato la moglie dell'ex presidente Barack Obama.