Usa-Messico, Arizona inizia a completare muro al confine

Il governatore dello Stato dell'Arizona, il repubblicano Doug Ducey, ha firmato un ordine esecutivo per chiudere un varco di 300 metri nella barriera di separazione tra Stati Uniti e Messico, nei pressi della città di Yuma.

Lo riferisce il portale di informazione "Axios", aggiungendo che il provvedimento è stato annunciato senza attendere il via libera del governo federale. "L'amministrazione del presidente Joe Biden sta ignorando la sicurezza dei confini, e l'Arizona non ne può più, ha detto Ducey in una nota.