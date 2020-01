Usa, media: Trump prepara allargamento "travel ban" 

Donald Trump si prepara ad espandere il "travel ban", ovvero le limitazioni dei visti per l'ingresso negli Stati Uniti per i cittadini di alcuni Paesi. Lo riportano i media Usa, secondo cui potrebbero essere aggiunte nuove nazioni, per lo più musulmane. Ad oggi le restrinzioni sono in vigore per i cittadini di Iran, Libia, Somalia, Siria, Yemen, Venezuela e Corea del Nord.