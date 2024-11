Usa, media: Fbi ha le prove dei pagamenti di Gaetz a diverse donne

L'Fbi aveva tracciato migliaia di dollari di pagamenti di Matt Gaetz a diverse donne in cambio di sesso. Lo scrive il New York Times, che ha ottenuto una copia dei documenti dell'indagine federale nei confronti del neo nominato Attorney General. Lui intanto è ottimista sulla sua conferma al Senato, nonostante i malumori all'interno del partito repubblicano. "Sta andando alla grande. I senatori mi hanno dato molti buoni consigli. E' un grande giorno per l'amministrazione Trump-Vance", ha detto l'ex deputato dopo che la commissione etica della Camera ha deciso di non pubblicare per il momento il rapporto che lo riguarda per abusi su minori, corruzione e ostruzione alla giustizia.