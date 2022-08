Usa, media: "Fbi a casa di Trump cercava documenti sulle armi nucleari"

L'Fbi durante il blitz nel resort di Donald Trump in Florida cercava documenti top secret legati alle armi nucleari.

Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali la perquisizione non usuale ha messo in evidenza le profonde preoccupazioni all'interno del governo Usa sul tipo di informazioni in possesso dell'ex presidente a Mar-a-Lago e il pericolo che possano finire in mani sbagliate.