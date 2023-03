Usa, media: verso approvazione mega progetto trivellazioni in Alaska

In Usa, l'amministrazione Biden si appresta ad approvare il Willow Project, un mega progetto di estrazione petrolifera in Alaska.

Lo riferiscono fonti del Congresso Usa alla Cnn, secondo la quale la decisione sarà annunciata la prossima settimana. Se sarà confermata si tratterà di una vittoria per la delegazione bipartisan del congresso dell'Alaska e una coalizione di tribù che sostengono che il progetto sia una fonte di entrate e posti di lavoro necessari per la regione, ma un duro colpo per gli ambientalisti.