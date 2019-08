Usa, maxi blitz contro immigrati illegali: 680 arresti

Gli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement, l'agenzia statunitense per il contrasto all'immigrazione clandestina, hanno arrestato 680 persone nell'ambito di un maxi blitz contro l'immigrazione clandestina. Le persone finite in manette sono perlopiù ispanici, in quella che risulta essere la maggiore operazione in almeno dieci anni. Le forze dell'ordine sono intervenute in alcuni impianti per la lavorazione del pollame in Mississippi.