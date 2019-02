Usa, manifestazioni a New York contro l'emergenza nazionale

Centinaia di persone sono scese in piazza a New York per manifestare contro l'emergenza nazionale dichiarata da Donald Trump per ottenere i fondi necessari per costruire il muro con il Messico. Da Times Square i manifestanti sfilano per le strade della città chiedendo alla commissione giustizia della Camera di avviare immediatamente le audizioni per l'ostacolo alla giustizia da parte del presidente.