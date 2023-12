Usa, la "mamma youtuber" Ruby Franke si dichiara colpevole di abusi sui figli

La "mamma youtuber" Ruby Franke si è dichiarata colpevole di aver abusato di due dei suoi sei figli.

Ora sarà il giudice a decidere la condanna per la 41enne, conosciuta sul web per il canale "8 Passengers" e la sentenza è attesa per il 20 febbraio. Gli abusi sono emersi nei mesi scorsi, dopo che il figlio 12enne di Franke era riuscito a scappare di casa e chiedere aiuto a un vicino il quale, insospettito dal nastro adesivo ancora attorno alle caviglie e ai polsi del bambino, ha chiamato la polizia.