Usa, lite Pompeo-network Npr: reporter escluso da volo Ucraina  

Escalation della lite tra Mike Pompeo e la Npr, network no-profit di oltre 900 stazioni radio Usa: uno dei suoi reporter, Michele Kelemen, è stato escluso dal volo con il segretario di Stato americano in Ucraina. Una mossa che arriva pochi giorni dopo che Pompeo ha attaccato un'altra giornalista di Npr per avergli fatto delle domande su Kiev in relazione al processo d'impeachment.