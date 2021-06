Usa, lite in supermercato per una mascherina: un morto e due feriti

-afp

Lite per la mascherina in un supermercato di Decatur, nell'area di Atlanta, degenera in una sparatoria. Il bilancio è di un morto e due feriti. Un cliente ha sparato a una cassiera, uccidendola, dopo una controversia sulla protezione facciale. Ne è seguito un conflitto a fuoco tra un addetto alla sicurezza e il cliente: entrambi sono rimasti feriti e sono ricoverati all'ospedale.