Usa, Lisa Franchetti è la prima donna a capo della Marina americana

Lisa Franchetti è la prima donna alla guida della Marina Americana e la prima a sedere nel Joint Chiefs of Staff, lo stato maggiore congiunto. Joe Biden fa la storia e nomina l'ammiraglio di nazionalità italoamericana numero uno della Navy al posto di Mike Gilday, il cui mandato di quattro anni è in scadenza in autunno, confermando così la sua spinta all'inclusione all'interno dell'amministrazione. Nonostante lo scetticismo del Pentagono, il presidente ha optato per la Franchetti augurandosi che venga confermata rapidamente dal Senato.

Chi è Lisa Franchetti Origini italiane ma nata a Rochester, nello stato di New York, e con 38 anni di esperienza nella Marina, Franchetti è uno dei simboli dell'ascesa delle donne nelle forze armate: in un'intervista al Washington Post dopo la promozione, l'ammiraglio ha infatti parlato apertamente delle difficoltà iniziali della sua carriera. "L'aver avuto fede in quello che volevo, l'essere stata motivata e il non aver mollato sono stati gli elementi chiave del successo", ha detto. Dopo aver studiato giornalismo, la prossima numero uno della Marina Usa attualmente ricopre la carica di vice-capo delle operazioni navali, è entrata in servizio nel 1985 ed è stata comandante delle forze navali statunitensi in Corea, vice-capo delle operazioni navali per lo sviluppo bellico e direttore per la strategia, i piani e la politica dello Stato maggiore congiunto.





Biden: "Entrerà nella storia" "Come prossimo capo delle operazioni navali - ha detto Biden - l'ammiraglio Lisa Franchetti porterà 38 anni di servizio dedicato alla nostra nazione. Nel corso della carriera, ha maturato una grande esperienza sia in ambito operativo che politico. E' la seconda donna ad aver raggiunto il grado di ammiraglio a quattro stelle nella Marina degli Stati Uniti e, una volta confermata, entrerà nuovamente nella storia come prima donna a ricoprire il ruolo di capo delle operazioni navali".