Usa, nuova legge in Louisiana: Dieci Comandamenti esposti nelle scuole

La Louisiana è diventata oggi il primo stato Usa a ordinare che ogni aula scolastica pubblica, fino al livello universitario, debba esporre un poster dei Dieci Comandamenti. Lo scrive la BBC. La misura, sostenuta dai repubblicani e firmata in legge dal governatore Jeff Landry, descrive i comandamenti come "i documenti fondativi del nostro governo statale e nazionale". La legge è destinata a essere contestata da gruppi per i diritti civili, i quali sostengono che contravviene alla separazione tra chiesa e stato sancita nel primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.