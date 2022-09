Usa, legali Trump contro tesi Fbi: perquisizione non necessaria

Gli avvocati di Donald Trump hanno affermato che l'archiviazione di file sensibili nella casa dell'ex presidente in Florida "non avrebbe mai dovuto essere motivo di allarme".

Il suo team legale ha affermato che la perquisizione dell'Fbi, in cui sono stati trovati centinaia di file segreti, è stata "senza precedenti, non necessaria e legalmente non supportata". Le affermazioni arrivano alla vigilia di un'udienza richiesta da Trump per supervisionare le prove prelevate da Mar-a-Lago da parte di un funzionario terzo.