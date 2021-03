Usa, la Virginia abolisce la pena di morte: è il primo Stato del Sud 

La Virginia ha abolito la condanna a morte diventando il primo Stato del Sud a dire no alla pena capitale. Il governatore Ralph Northam ha firmato il provvedimento nel penitenziario di Greensville, dove si trova la "camera della morte". "Firmare questa legge è la cosa giusta da fare. Non c'è posto per la pena di morte nel nostro Stato, nel Sud e nel Paese", ha detto Northam.