Usa: la prossima settimana telefonata tra Joe Biden e Xi Jinping

L'annunciata telefonata tra il presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping dovrebbe avvenire la prossima settimana.

Lo ha detto Antony Blinken, durante una conferenza stampa in Thailandia. Il segretario di Stato Usa ha anche ridimensionato le aspettative su un faccia a faccia tra i due leader a margine del G20 in Indonesia a novembre. "E' troppo presto per dire cosa accadrà", ha aggiunto.