Usa, la moglie di El Chapo condannata a 3 anni per droga e riciclaggio

Afp

Tre anni di prigione, meno i nove mesi già scontati: è la pena inflitta negli Usa a Emma Coronel Aispuro, la moglie d El Chapo, il "re del narcotraffico", per traffico di droga e riciclaggio. L'accusa aveva chiesto quattro anni. Il giudice ha riconosciuto, come attenuante, il fatto che la ex reginetta di bellezza, ora 32enne, dichiaratasi colpevole dopo il suo arresto a febbraio, era solo una teenager quando sposò il boss.