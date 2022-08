Usa, la First Lady Jill Biden di nuovo positiva al Covid

Dopo essere risultata negativa al test martedì, la First Lady statunitense Jill Biden è risultata positiva al Covid.

Lo ha annunciato la portavoce Kelsey Donohue, precisando che la moglie del presidente americano è in quarantena nella residenza in Delaware e non ha sintomi. Joe Biden è invece risultato negativo, ma indosserà comunque per 10 giorni la mascherina al chiuso perché è considerato un "contatto stretto" di una persona positiva al Covid.