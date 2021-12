Usa, la Fda autorizza l'uso della pillola Paxlovid per la cura del Covid

IPA

La Food and Drug Administration ha autorizzato l'uso di Paxlovid per curare i pazienti con il Covid direttamente a casa. L'autorizzazione consente ai medici di prescrivere il farmaco prodotto da Pfizer all'inizio del decorso della malattia, poco dopo lo sviluppo dei sintomi. Per la Fda la pillola funziona in modo sicuro e sarebbe uno strumento importante per ridurre i ricoveri in ospedale e i decessi.