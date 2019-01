Usa, l'app Weather Channel avrebbe venduto a terzi i dati dei propri utenti

Secondo il procuratore della città californiana, Michael Feuer, "l'80% degli utenti ha accettato di consentire l'accesso ai dati sulla propria posizione geografica perché i dettagli su come l'app li utilizzerà sono stati celati all'interno di un documento sulla privacy di 10mila parole e non mostrato al momento del download dell'app".



L'obiettivo della causa è di interrompere la pratica della società, definita "ingiusta e fraudolenta", con la richiesta di sanzioni fino a 2.500 dollari per ogni violazione. Qualsiasi decisione del tribunale si applicherebbe solo in California.



Un portavoce di Ibm, che acquisì l'app nel 2015 per 2 miliardi di dollari, ha difeso l'azienda: i dati sulla posizione degli utenti sarebbero stati raccolti e detenuti in modo trasparente, spiegandone l'uso agli utenti con note informative "totalmente appropriate".