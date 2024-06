Vaccini Covid, negli Usa il Kansas fa causa a Pfizer

Lo Stato Usa del Kansas ha intentato causa a Pfizer contestando all'azienda farmaceutica "dichiarazioni fuorvianti" in merito all'efficacia dei vaccini contro il Covid-19 prodotti dall'azienda. La causa, intentata dal procuratore generale dello Stato, Kris Kobach, contesta al colosso farmaceutico sia le affermazioni in merito all'efficacia dei vaccini nel prevenire l'insorgere della malattia e la trasmissione del virus, sia le iniziali rassicurazioni in merito alla sicurezza dei sieri. Secondo il Kansas, Pfizer avrebbe così messo a rischio la salute degli abitanti dello Stato.