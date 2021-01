Usa, Kamala Harris sull'aborto: "Agiamo contro i diritti negati"

Afp

"Negli Usa e in giro per il mondo a molte persone, soprattutto donne, è stato negato l'accesso all'assistenza sanitaria e ai diritti legati alla riproduzione. Per questo il presidente Joe Biden sta varando un memorandum, per proteggere questi diritti". Lo ha scritto su Twitter la vicepresidente americana Kamala Harris nel giorno in cui nel Paese è attesa la fine della stretta anti-aborto rafforzata negli ultimi quattro anni da Donald Trump.