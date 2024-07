Usa, Kamala Harris ha raccolto 200 milioni in meno di una settimana

Kamala Harris ha incassato 200 milioni di dollari in meno di una settimana da candidata in pectore alla presidenza degli Stati Uniti. Una cifra sbalorditiva, che la campagna indica come prova evidente dell'entusiasmo per la sua corsa, a cento giorni dalle elezioni. "Lo slancio e l'energia per la vicepresidente Harris sono reali, così come i fondamenti di questa corsa - ha scritto il direttore delle comunicazioni di 'Harris for president' Michael Tyler in una nota che annuncia la racconta fondi -: queste elezioni saranno molto serrate e decise da un piccolo numero di elettori in pochi Stati".