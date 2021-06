Usa, Kamala Harris prima vicepresidente a partecipare a marcia Pride

Afp

Kamala Harris è diventata la prima vicepresidente in carica a partecipare a una marcia Pride, organizzata a Washington. Indossando una maglietta con la scritta "Love First" con i colori dell'arcobaleno, la Harris ha marciato con il marito Doug Emhoff. "C'è ancora tanto da fare per la comunità lgbtq+, in particolare nel mondo del lavoro e della casa", ha detto.